"Газпром" отчитался о загрузке "Турецкого потока"

За первый квартал текущего года средняя загрузка газопровода "Турецкий поток" составила 73%, - сообщила представитель департамента 512 "Газпрома" Елена Березина.

"Средняя загрузка морского участка "Турецкий поток" в первом квартале составила 73%, ожидаем ее роста в связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии", - рассказала она, передает "Интерфакс".

Как отметил заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников, транспортировка газа по "Турецкому потоку" позволяет компании экономить порядка $500 млн.

Напомним, годом ранее морской газопровод через Черное море "Турецкий поток" был загружен примерно на 43% от проектной мощности.