Главная » Новости

"Газпром" отчитался о загрузке "Турецкого потока"

&quot;Газпром&quot; отчитался о загрузке &quot;Турецкого потока&quot;

За первый квартал текущего года средняя загрузка газопровода "Турецкий поток" составила 73%, - сообщила представитель департамента 512 "Газпрома" Елена Березина.

"Средняя загрузка морского участка "Турецкий поток" в первом квартале составила 73%, ожидаем ее роста в связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы - Болгарии, Сербии, Венгрии", - рассказала она, передает "Интерфакс".

Как отметил заместитель начальника финансово-экономического департамента "Газпрома" Алексей Фиников, транспортировка газа по "Турецкому потоку" позволяет компании экономить порядка $500 млн.

Напомним, годом ранее морской газопровод через Черное море "Турецкий поток" был загружен примерно на 43% от проектной мощности.

1725 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!