Министр здравоохранения КЧР привился от COVID-19

Глава Минздрава Карачаево-Черкесии Казим Шаманов прошел первый этап вакцинации от коронавируса и призвал жителей республики последовать его примеру, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Глава Минздрава КЧР остановил свой выбор на препарате центра Гамалеи - "Спутник V". Второй этап вакцинации запланирован через 21 день. Министр призвал жителей сделать прививку от коронавируса, а не дожидаться третьей волны пандемии", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день жители региона могут выбрать для вакцинации препараты "КовиВак", "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".