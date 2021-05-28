В метро Алматы в 2021 году появятся две новые станции

До конца 2021 года состоится технический запуск второго пускового комплекса и двух новых станций алматинского метрополитена "Сарыарка" и "Достык".

Второй пусковой комплекс состоит из перегонных тоннелей и двух станций: "Сарыарка" - пилонного типа глубокого заложения и "Достык" - мелкого заложения. В настоящее время проект готов на 80%, сообщается в Telegram-канале акимата города.

Станция "Сарыарка" состоит из одного вестибюля и двух входных групп, "Достык" - из двух вестибюлей и шести входных групп. На обеих станциях завершаются отделочные работы и благоустройство.

После ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса ежедневный пассажиропоток метро в Алматы возрастет до 85 тыс человек.