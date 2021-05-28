Жителя Дагестана приговорили к 12 годам колонии за создание экстремистской ячейки

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Дагестана Азамата Хаджиева по нескольким статьям террористической направленности, сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в 2017 году в Буйнакске осужденный организовал террористическую ячейку и дал присягу лидеру запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

Хаджиев также дал согласие на предложение одного из членов ячейки организовать нападение на сотрудников правоохранительных органов. Для совершения данной операции он приобрел компоненты по изготовлению взрывчатки и спрятал их в Буйнакске.

Суд приговорил террориста к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.