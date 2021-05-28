ВЦИОМ: треть населения России составляют пенсионеры

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в России 35% населения - пенсионеры, при этом каждый десятый пенсионер продолжает работать.

"Среди самых распространенных занятий россиян 60 лет и старше - уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг (например, рыбалка, цветоводство, кружки, 58%), физкультура и спорт (36%), домашний досуг (рисование, моделирование и пр., 27%), а также посещение культурных учреждений и мероприятий (театры, музеи, выставки и т. д., 24%)", - сообщили аналитики.

Российские пенсионеры регулярно занимаются волонтерской деятельностью - 12%, принимают участие в работе профсоюзных организаций, политических партий - 8%.

Около половины россиян старше 60 лет (48%) проживает с супругом, еще 31% живут одни или с родственниками.

"Домашними делами вроде похода по магазинам, уборки и приготовления пищи сами занимаются 40% россиян 60 лет и старше, 45% делают это вместе с другими членами семьи", - отмечается в материале.

Опрос проведен к III Международному конгрессу "Health Age. Активное долголетие".