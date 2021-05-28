"Победа" начнет летать в Пизу и Римини с 1 июля
С 1 июля российский лоукостер "Победа" возобновит перелеты из Москвы в итальянские города Пиза и Римини.
"Лоукостер "Победа" <….> открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям", - говорится в сообщении перевозчика.
Уже в июне лоукостер будет летать в Милан и Рим.
Напомним, официальное авиасообщение с Италией еще не возобновлено, на рейсы допускаются только определенные группы граждан.
Вестник Кавказа
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