"Победа" начнет летать в Пизу и Римини с 1 июля

С 1 июля российский лоукостер "Победа" возобновит перелеты из Москвы в итальянские города Пиза и Римини.

"Лоукостер "Победа" <….> открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям", - говорится в сообщении перевозчика.

Уже в июне лоукостер будет летать в Милан и Рим.

Напомним, официальное авиасообщение с Италией еще не возобновлено, на рейсы допускаются только определенные группы граждан.