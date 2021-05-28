Жителя Дагестана подозревают в подпольной организации азартных игр
В Дагестане возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Хасавюрта. Его обвиняют в организации азартных игр, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ ("незаконная организация и проведение азартных игр")", – говорится в сообщении.
По версии следствия, с января по апрель 2021 года мужчина организовал нелегальную игорную зону в Хасавюрте. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого.
Вестник Кавказа
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