Арестованы двое мужчин, готовившие теракты на Ставрополье

На два месяца арестованы мужчины, планировавшие теракты в Ставропольском крае в преддверии майских праздников.

"После задержания [подозреваемых] судом им была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что ФСБ России предотвратила на Ставрополье две попытки терактов в преддверии майских праздников. Теракты готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Один из них - житель Ставрополя, второй - гражданин одной из стран Средней Азии.

Теракт планировался на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства.

При обыске у каждого из задержанных были обнаружены и изъяты средства террора, взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Подготовка к теракту, содействие террористической деятельности").