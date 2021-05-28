"Ахмат" наказал трех своих игроков за драку в матче с "Локомотивом"

Руководство футбольного клуба "Ахмат" наказало участников потасовки между игроками в матче молодежного первенства с "Локомотивом", завершившемся победой железнодорожников со счетом 5:1. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте грозненцев.

Так, футболисты Леча Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев отстранены от тренеровочного процесса. Также игроки не будут вызваны на подготовительные сборы первой команды, которые запланированы на июнь.

"Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты. Задача профессионалов – доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно.

Напомним, 27 мая во время матча между молодежными командами "Ахмата" и "Локомотива" в Грозном произошла драка, в ходе которой досталось судье и нескольким футболистам московского клуба.