Новый водопровод решит проблему в Кашкадарьинской области

Проект строительства систем водоснабжения в двух махаллях города Карши и магистрального водопровода представили в пятницу главе Кашкадарьинской области Зоиру Мирзаеву.

Согласно проекту, вдоль улицы Каманди построят магистральный водопровод длиной 2,7 км, в махалле "Бустон" проложат 43,5 км труб разного диаметра и установят 129 канализационных люков, в "Киличбек Кургонча" проложат 41,3 км труб разного диаметра и установят 119 люков, сообщили в пресс-службе администрации области.

На это будет потрачено планируют более 18 млрд сумов.