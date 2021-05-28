Собянин рассказал о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице стабилизировалась.

"Уже нет такого недельного роста. У нас за прошлую неделю даже упали по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных", - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Он также предположил, что эта неделя будет максимум на том же уровне.

В то же время Собянин обратил внимание на то, что сам уровень остается достаточно высоким. "Поэтому надо не забываться, охраняться и беречь себя, прививаться", - подытожил мэр.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве на сегодняшний день зарегистрировано 1 170 396 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 1 055 130 человек, умерли - 19 940.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлено 5 044 459 случаев заражения.