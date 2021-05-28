Коран на древнетюркском языке презентовали в Казахстане

На международной конференции "Туркестан – духовная столица тюркского мира" презентовали Коран на древнетюркском языке. Священное писание перевели по инициативе Международной Тюркской академии, сообщает министерство информации и общественного развития.

Мероприятие прошло в казахско-турецком университете имени Ходжа Ахмеда Яссави. Коран был переведен на древнетюркский язык в эпоху государства Караханидов (X век). Издание, выпущенное академией, является старейшей и наиболее полной версией перевода Корана, сохранившейся до нашего времени. Сама рукопись находится в Музее тюркского и исламского искусства в Стамбуле.

Глава комитета по делам религий Ержан Нукежанов отметил, что книга будет способствовать повышению религиозной грамотности, а также противодействию идеологии деструктивных религиозных течений.

Помимо этого он подчеркнул значимость Туркестана в современном мире как культурного-духовного и административного-делового центра Тюркского мира.