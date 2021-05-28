Экс-премьер Грузии расколет "Грузинскую мечту"?

Экс-глава правительства Грузии Георгий Гахария представит свою партию "За Грузию" 29 мая, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что презентация пройдет в выставочном центре Expo Georgia в Тбилиси, сообщает Sputnik-Грузия.

Напомним, что Гахария покинул партию "Грузинская мечта " и ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале текущего года. Причиной его отставки стали разногласия с руководством партии из-за ареста лидера "Единого национального движения" Ники Мелия. Однако спустя месяц он объявил о своем возвращении в политику.

Стоит добавить, что на сегодняшний день Гахария является один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров.