Цены на квартиры в Сочи почти догнали Москву

Квартиры в Сочи стали самыми дорогими в России без учета Москвы, сообщает ЦИАН. Квадратный метр вторичного жилья на курорте в мае стоил 193,7 тыс рублей, в столице - 260,4 тыс рублей.

Всего в 11 городах России средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке превышает 150 тыс рублей. Помимо Москвы и Сочи это Петербург, подмосковные Красногорск, Химки, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Люберцы и Мытищи, а также Южно-Сахалинск.

Средняя цена на квартиру в Сочи в мае составляла 13,75 млн рублей. При этом в Сочи стремительно растут цены на недвижимость, за месяц цены поднялись на 2,7%, за год - на 23,7%.

За последние три года квартиры в Сочи подорожали в три раза, это связано со спросом на жизнь в курортном регионе, а также с медленным вводом нового жилья.

По России средняя цена метра на вторичном рынке за год выросла на 18,9%.