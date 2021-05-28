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Россия "со дня на день" откроет туристическое авиасообщение с Грецией

Россия &quot;со дня на день&quot; откроет туристическое авиасообщение с Грецией

Возобновление авиарейсов из России в Грецию для туристов ожидается в ближайшее время, об этом сообщила посол Греции в России Екатерини Нассика.

"Российская сторона должна... открыть небо для нас - с тем, чтобы были организованы авиарейсы в Грецию, и чтобы российские туристы могли на этих авиарейсах прилетать в Грецию. Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении достаточно далеко", - заявила она, пишет РИА Новости.

Греция уже разрешила въезд российским туристам, однако власти России пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Таким образом, Греция недоступна для российских туристов с конца марта 2020 года.

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Вестник Кавказа

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