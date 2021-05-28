Песков: Сирия избежала катастрофы благодаря российской помощи

Дамаску благодаря большой помощи России удалось избежать катастрофы и сдачи Сирии в руки террористов. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"За последние четыре-пять лет Сирии удалось избежать с большой помощью нашей страны катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 30 сентября 2015 года Совет Федерации одобрил запрос президента России Владимира Путина на использование вооруженных сил страны за пределами ее территории. Данное решение позволило начать операцию в Сирии по просьбе Башара Асада. 6 декабря 2017 года Путин объявил о полном разгроме запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на обоих берегах Евфрата в Сирии.