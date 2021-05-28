Европа развязала войну против "политического ислама"

Призрак бродит по Европе - призрак "политического ислама". От борьбы Франции с ”исламо-левизной” до противостояния Австрии ”политическому исламу” мусульмане подвергаются все большему давлению со стороны государственных властей. Middle East Eye отмечает, что во Франции и Австрии власти закрыли НПО и мечети, ограничили свободу выражения мнений и совершают обыски в домах и учреждениях под предлогом борьбы с террором. Эти меры усилились после террористических атак в прошлом году.

В Германии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, похоже, собирается пойти по стопам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Австрии Себастьяна Курца. В то время как Макрон был резко раскритикован международным сообществом за его антимусульманское законодательство, инициативы Курца остались почти незамеченными. Но все они, похоже, следуют одному и тому же сценарию, утверждая, что защищают большинство мирных и законопослушных мусульман, выявляя исключительно опасных.

На самом деле они резко расширяют круг потенциально ”опасных мусульман”. В ХДС/ХСС говорят: "Исламизм не ограничивается определенным количеством угроз насилия. Идеология, стоящая за ним, - яд для нашего либерального общества. Она ставит под угрозу интеграцию и социальную сплоченность, настраивая мусульман против нашей демократии". Риторика, напоминающая принципы крестоносцев, возникла не на пустом месте. Подобные заявления основываются на долгой и проблематичной истории ”противодействия насильственному экстремизму” и ”программах дерадикализации”, которые возникли после того, как два десятилетия назад началась война с террором.

Государственный надзор

Затем было расширено понятие ”противодействие насильственному экстремизму” за счет включения в него ”ненасильственного экстремизма”. Последний термин подразумевает, что ненасильственные мусульманские группы якобы преследуют те же цели, что и насильственные, но отличаются методами. Так говорится в отчете баварской разведки. Эта политика используется для исключения мусульманских организаций из гражданского общества путем преследования даже тех, кто работает в рамках западного демократического политического порядка и отвергает насилие. Согласно отчету, эти законные ненасильственные методы включают в себя деятельность ”культурных ассоциаций и мечетей, которые служат для вербовки, с одной стороны, и для распространения идеологии, с другой. Через свои зонтичные организации они пытаются предложить себя государству как рупор мусульман”.

Очевидно, что такая концепция нацелена на основные мусульманские группы, а не на скрывающиеся в тени подрывные движения. Большинство крупных мусульманских объединений Германии в течение многих лет находились под надзором государства - в основе этого дискурса лежит подозрительность, когда к мусульманам относятся с недоверием и цинично ставят под сомнение их честность.

Сегодня термин ”политический ислам” весьма распространен, но не так, как ученые использовали бы его для обозначения различных проявлений пересечения политики и религии. Проблема с расплывчатым термином ”политический ислам” в таких странах, как Австрия, заключается в том, что правительство использует его для криминализации мусульманских практик и для того, чтобы заставить замолчать мусульман, выражающих политические взгляды, критикующие правительство.

В некотором смысле, термин стал интеллектуальной основой, на которой можно закрепить всеобщую демонизацию мусульман, напоминающую ”охоту на ведьм” Джозефа Маккарти в 1950-х годах против черных и левых групп под знаменами антикоммунизма.

Жесткие позиции

Похоже, что усиление жесткой линии европейских стран, таких как Австрия, Франция и Германия, идет одновременно. В октябре прошлого года группа известных деятелей из ХДС/ХСС Германии подписала открытое письмо, в котором предлагалось пять рекомендаций по ”укреплению основ свободного демократического строя перед лицом политического ислама”. В письме отмечалось: ”Пришло время открыто противостоять проблемам иммигрантского общества и не бояться необоснованных обвинений в предполагаемой исламофобии”.

Подобно французской культурной войне против гендера, исследованиям постколониализма и расизма, была предпринята попытка иммунизировать статус-кво от любой критики.

Получило ли письмо популярность на фоне терактов во Франции и Австрии в прошлом году? Не совсем, поскольку утверждается, что ”политический ислам” намного опаснее воинствующего насилия, исходящего от мусульман.

Пять рекомендаций авторов включают создание ”центра документации” на основе австрийской модели, в котором ”анализируются и раскрываются структуры, стратегии и финансирование политического ислама”; создание десяти университетских кафедр, посвященных анализу структур ”политического ислама” в Германии; и создание группы экспертов в министерстве внутренних дел для выработки рекомендаций по борьбе с политическим исламом.

Все эти идеи вызывают серьезные вопросы. Австрийским центром документации в основном управляют сторонники жесткой линии из правоохранительных органов, которые давно поддерживают антимусульманское законодательство, в том числе Муханад Хорхиде, Сюзанна Шрётер и Лоренцо Видино.

В недавнем документе с изложением позиции ХДС/ХСС также утверждается, что государственные органы должны прекратить поддерживать ассоциации, подпадающие под категорию ”политического ислама”, и предлагается создать должность ”немецкого имама”, на которую будет назначен обучавшийся в Германии студент с целью сохранения, в первую очередь, национальной идентичности и представления существующих структур власти. В документе также содержится призыв к более строгому финансовому контролю над мусульманскими группами.

Цель состоит в том, чтобы как можно тщательнее следить за мусульманами, нарушая светские представления о разделении государственной власти и религиозных общин. Поскольку аналогичные меры не были приняты против других религиозных общин, похоже, что мусульмане снова становятся мишенями для европейских политиков.