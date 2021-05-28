МИД Азербайджана призвал Армению соблюдать неприкосновенность границ

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте заявление в связи с последними инцидентами на границе с Арменией.

"Совершенные в последние дни армянской стороной провокации вдоль госграницы Армении и Азербайджана, в том числе ранение азербайджанского солдата на нахичеванском участке границы, служат нагнетанию напряженности в регионе", - говорится в тексте.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство также призвало Армению немедленно положить конец провокационным действиям, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, которые способствуют нагнетанию ситуации в регионе.