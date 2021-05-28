В Грузии на год продлили срок для восстановления гражданства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили продлила до 31 декабря 2022 года срок восстановления и сохранения гражданства страны.

Соответствующие поправки внесены в закон "О гражданстве Грузии", сообщает администрация главы государства.

"Необходимо отметить, что президент Грузии начала работать рад вопросом двойного гражданства еще несколько лет назад, будучи депутатом. А на данном этапе президент Грузии и министерство юстиции совместно работают над упрощением правил предоставления, сохранения и восстановления гражданства Грузии", – отметили в администрации.

Также до конца 2022 года вопрос с гражданством смогут решить люди, родившиеся до 1993 года и не получившие гражданства ни одной страны.

Сохранение гражданства Грузии возможно при согласии государства до получения гражданства другой страны.