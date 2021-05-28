Подозреваемым в подготовке теракта в Москве вынесен приговор

Второй западный окружной военный суд осудил пятерых уроженцев Таджикистана, которые обвинялись в подготовке теракта в Москве.

Фигурантов признали виновными в подготовке теракта, организации террористического сообщества и участии в нем, а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия, сообщает "Интерфакс".

"Назначить Арабову Лутфолло наказание в виде 15 лет колонии, Мирзоеву Миромахмуду - 12 лет колонии, Раджабову Нурулло - 17 лет колонии, Хочаеву Нихмону - 11 лет колонии, Шокирову Шодмону - 9 лет колонии строгого режима", - огласил решение судья

Отмечается, что осужденные планировали совершить теракт в Москве при помощи грузового автомобиля.