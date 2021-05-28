Академики РАН призвали россиян привиться от COVID-19

Президиум Российской академии наук (РАН) обратился к россиянам с призывом сделать прививки от коронавируса COVID-19 в ближайший месяц. Обращение размещено на сайте РАН.

"С точки зрения науки это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни", - отмечают академики.

В РАН напомнили, что история эпидемий прошлого показывает, что именно вакцинация является самым правильным научно обоснованным ответом образованного человека на продолжающуюся пандемию, передает ТАСС.

В обращении также сказано, что на данный момент первую дозу вакцины получили всего 11% жителей России, закончили вакцинацию 8%. В РАН пояснили, что этого недостаточно, поскольку законам эпидемиологии победа над пандемией будет одержана только после того, как от заражения будут защищены 60-70% населения.

Если учесть, что защита после прививки или заболевания ослабляется с течением времени, то этот эпидемический порог может быть не достигнут, "если мы сегодня не обеспечим вакцинацию большей части населения", пишут академики.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 044 459 случаев заражения COVID-19. Справились с болезнью 4 661 234 человека, умерли - 120 406.