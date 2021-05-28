Россиянам отказали в четырехдневной рабочей неделе

Минтруд РФ не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Все, что касается четырехдневной рабочей недели, когда мне вопрос задавали, я четко сказал, что как только к нам поступит одна из инициатив, мы ее обязательно рассмотрим", - пояснил он, передает "Интерфакс".

Он уточнил, что в Минтруд пока не поступало оформленных и обоснованных инициатив на этот счет, нет предложений, поясняющих причины необходимости четырехдневки в России. "Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - констатировал Котяков.

Министр добавил, что в России активно внедряется удаленная занятость, "режим фриланса и возможности работать за рамками офиса", которая является альтернативой сокращенной рабочей неделе.

Первым о возможности перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю заговорил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В конце апреля он говорил, что со временем в трудовом законодательстве могут появиться соответствующие изменения. Медведев считает, что если работодатели хотят ввести такой режим работы, у них должна быть легальная возможность. При этом введение четырехдневной рабочей недели должно быть постепенным и основываться на экономической логике.

Также вопрос четырехдневной рабочей недели поднимала весной уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она считает, что ввести такой режим нужно для женщин, так как они совмещают работу и заботы в семье.