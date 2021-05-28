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В Шереметьево экстренно приземлился Boeing 777

В Шереметьево экстренно приземлился Boeing 777

В аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку лайнер Boeing 777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

Самолет авиакомпании "Россия" благополучно приземлился в воздушной гавани в 12:25.

По словам представителя экстренных служб, в полете сработал датчик низкого давления в левой стойке шасси. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Причины случившегося выясняются, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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