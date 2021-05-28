В России законодательно запретят ватные палочки, пластиковую посуду и цветные бутылки

В России могут законодательно запретить использование неперерабатываемого пластика, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - заявила Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме, передает ТАСС.

Также в оборот будет вовлекаться до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, добавила она. Таким образом, к 2030 году объем захоронений сократится в два раза.