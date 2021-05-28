В Ташкенте столкнулись легковушка и пассажирский автобус

В четверг, 27 мая, в Ташкенте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Mercedes-Benz и автомобиля Lacetti. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Как отмечается, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №24 "ТТЗ - массив Юнусабад-6", проигнорировал запрещающий сигнал и въехал в легковушку.

В результате аварии водитель Lacetti получил телесные повреждения. Он был госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, передает Газета.uz.