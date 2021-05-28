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Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Башара Асада с переизбранием на пост президента Сирии,

"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. За него проголосовало 95,1% избирателей.

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Вестник Кавказа

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