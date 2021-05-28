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На Кубани 15-летний водитель сбил 3-летнего ребенка и остался безнаказанным

На Кубани 15-летний водитель сбил 3-летнего ребенка и остался безнаказанным

В Северском районе Краснодарского края произошло ДТП - подросток на иномарке сбил малолетнего ребенка.

Авария случилась 26 мая в станице Новодмитриевской. 15-летний юноша управлял автомобилем «Тойота Королла», он не выбрал безопасную скорость движения и сбил шагавшего по обочине трехлетнего мальчика. В результате ребенок получил травмы, госпитализация не потребовалась, мальчику назначено амбулаторное лечение.

Дело не было возбуждено в связи с недостижением водителем возраста привлечения к административной ответственности - 16 лет, сообщает ОГИБДД Северского района.

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Вестник Кавказа

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