На Кубани 15-летний водитель сбил 3-летнего ребенка и остался безнаказанным
В Северском районе Краснодарского края произошло ДТП - подросток на иномарке сбил малолетнего ребенка.
Авария случилась 26 мая в станице Новодмитриевской. 15-летний юноша управлял автомобилем «Тойота Королла», он не выбрал безопасную скорость движения и сбил шагавшего по обочине трехлетнего мальчика. В результате ребенок получил травмы, госпитализация не потребовалась, мальчику назначено амбулаторное лечение.
Дело не было возбуждено в связи с недостижением водителем возраста привлечения к административной ответственности - 16 лет, сообщает ОГИБДД Северского района.
Вестник Кавказа
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