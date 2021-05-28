В Узбекистане отметили укрепление связей с российскими медиками

Связи медиков Узбекистана и России в период коронавирусной пандемии прошли успешное испытание и укрепились, заявил глава Минздрава республики Абдухаким Хаджибаев.

Министр здравоохранения обсудил в Ташкенте состояние и перспективы двустороннего сотрудничества с российским коллегой Михаилом Мурашко.

"Хаджибаев отметил, что во время пандемии COVID-19 имеющиеся между странами связи прошли успешное испытание", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стоит отметить, что за прошедший с начала пандемии период было проведено более 200 видеоконференций, онлайн-консультаций, семинаров и тренингов с участием специалистов.

В ведомстве также добавили, что в Узбекистан было организовано несколько визитов специалистов из России, которые предоставили рекомендации по ослаблению ограничений, внесли предложения и замечания в протоколы лечения больных с COVID-19, посетили карантинные зоны и больницы.