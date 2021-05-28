Главный эпидемиолог Грузии еще раз привился от COVID-19

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сделал вторую дозу китайской вакцины от коронавируса COVID-19 Sinopharm. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице центра в социальной сети Facebook.

Первую прививку главный эпидемиолог Грузии сделал 4 мая.

В конце декабря Гамкрелидзе заразился коронавирусом от инфицированного пациента, с которым имел контакт. У него не было ярко выраженных симптомов, поэтому он переболел в легкой форме.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 341 894 случая заражения коронавирусом. Побороть инфекцию сумели 324 426 человек, умерли - 4727.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 168 млн, из них более 3,5 млн человек скончались. В России выявлено 5 044 459 случаев заражения.