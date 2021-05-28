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Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару

Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару

Курс турецкой валюты упал в пятницу до 8,59 лиры за американский доллар, таким образом был пройден предыдущий минимум в 8,49, зафиксированный в ноябре.

Bloomberg связывает падение турецкой валюты с опасениями, что денежно-кредитная политика страны по-прежнему остается слишком свободной для сдерживания ускоряющейся инфляции.

Ранее ЦБ Турции сохранил ставку без изменений на уровне 19%, заявив, что темпы роста цен достигли пика.

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Вестник Кавказа

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