Турецкая лира обновила рекордный минимум к доллару

Курс турецкой валюты упал в пятницу до 8,59 лиры за американский доллар, таким образом был пройден предыдущий минимум в 8,49, зафиксированный в ноябре.

Bloomberg связывает падение турецкой валюты с опасениями, что денежно-кредитная политика страны по-прежнему остается слишком свободной для сдерживания ускоряющейся инфляции.

Ранее ЦБ Турции сохранил ставку без изменений на уровне 19%, заявив, что темпы роста цен достигли пика.