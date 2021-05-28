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Аймани Кадырова привилась от коронавируса одной из первых в Чечне

Аймани Кадырова привилась от коронавируса одной из первых в Чечне

Мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани был в числе первых в республике, кто привился российской вакциной от коронавируса, сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, будь у него хоть малейшая доля сомнений по поводу надежности инъекции, "ни в коем случае не подверг бы самого дорогого человека риску".

В этой связи он отметил, что нет ничего странного в его критическом отношении к тем, кто до сих пор не сделал прививку. "Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей", - отметил Кадыров.

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Вестник Кавказа

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