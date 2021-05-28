НИИ в Казахстане признал побег обезьян перед испытанием вакцины

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана спустя полгода признал, что большинство макак, на которых должны были испытывать казахстанскую вакцину от COVID, сбежали.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью 2020 года при транспортировке в Отар сбежали несколько обезьян, которых везли на испытания казахстанской вакцины против коронавируса. В сети на эту тему было много шуток и мемов, НИИ заявлял о недостоверности информации о побеге.

Теперь в институте подтвердили информацию, сообщается, что поставщик потерял четырех из шести обезьян, пишет Sputnik Казахстан.

"Согласно договору государственных закупок от 9 июля 2020 года ИП "Шерхан" обязался поставить шесть голов взрослых обезьян до 24 июля 2020 года. Однако поставщиком в период действия договора была осуществлена поставка только двух голов обезьян. Остальные четыре обезьяны поставщик не доставил, ссылаясь на разные причины, в том числе сообщив, что потерял их при транспортировке", - признали в НИИ.