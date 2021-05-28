Главная » Новости

На Ставрополье прогнозируется гроза, град и шквалистый ветер

На Ставрополье прогнозируется гроза, град и шквалистый ветер

Согласно данным Ставропольского Гидрометцентра, 29 и 30 мая в крае ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер до 25 м/с.

Спасатели регионального управления МЧС России советуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Сейчас в краевой столице +24, облачно  с прояснениями.

660 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!