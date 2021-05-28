Лавров: Россия готова к нормализации отношений с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, что РФ готовка к нормализации отношений с Европейским союзом.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти отношения должны основываться на принципах равноправия.

"Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", - цитирует Лаврова ТАСС.