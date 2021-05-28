Глава Минвостока: Северный морской путь выигрывает у Суэцкого канала

Азия уже рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу Суэцкому каналу, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП как альтернативный перегруженному Суэцкому каналу транспортный коридор между Азией и Европой", - заявил он на коллегии министерства в пятницу, пишет РИА Новости.

Чекунков отметил, что СМП имеют ряд преимуществ перед Суэцким каналом.

"Путь по СМП на 40% короче и по открытой воде на 7 суток быстрее", - подчеркнул глава Минвостока.