Туристический сезон в Аджарии откроется 15 июня

Аджария официально откроет туристический сезон 15 июня, заявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.

Он отметил важность готовности региона к приему туристов и отдыхающих.

"Хочу попросить департамент туризма, а также все соответствующие ведомства, официально открыть сезон 15 июня. Безусловно, все это должно произойти максимально осторожно, с учетом рекомендаций эпидемиологов, чтобы вместе с экономикой сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию", – приводит слова Рижвадзе "Спутник-Грузия".

Глава кабмина Аджарии подчеркнул, что ключевое значение имеют те текущие проекты, которые направлены на создание новых туристических направлений.

"Отрадно, что новые аттракции будут не только в Батуми, а практически во всех муниципалитетах. Естественно, мы будем внимательно следить за завершением этих проектов", – отметил он.