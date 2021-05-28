ДТП с участием автобуса и легковушки в Ташкенте унесло жизнь одного человека

Накануне в Ташкенте столкнулись автомобиль Nexia и автобус Isuzu, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Авария случилась на улице Бобура в Яккасарайском районе в 14:55 по местному времени.

Как отмечается, автобус следовал по маршруту №106 "Медицинский городок - Вещевой рынок Чиланзар".

В ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1968 года рождения. Он скончался на месте аварии от полученных травм.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело.