ДТП с участием автобуса и легковушки в Ташкенте унесло жизнь одного человека
Накануне в Ташкенте столкнулись автомобиль Nexia и автобус Isuzu, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
Авария случилась на улице Бобура в Яккасарайском районе в 14:55 по местному времени.
Как отмечается, автобус следовал по маршруту №106 "Медицинский городок - Вещевой рынок Чиланзар".
В ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1968 года рождения. Он скончался на месте аварии от полученных травм.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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