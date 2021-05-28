В Ростовской области мужчина оштрафован на 350 тыс рублей за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд оштрафовал жителя Таганрога Владимира Троценко на 350 тыс рублей за призывы к терроризму. Также мужчине на два года запретили администрировать сайты за размещение в интернете комментариев и изображений с призывом к терроризму.

"По версии следствия, подсудимый в 2018 году, находясь по месту своей работы в Таганроге, разместил в интернете к одной из записей текстовые комментарии и графическое изображение, имеющие лингвистические признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма", - сообщает пресс-служба суда, передает "Интерфакс".

Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде.