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Ингушетия приютит 40 детей-сирот

Ингушетия приютит 40 детей-сирот

Более 40 детей-сирот будут обеспечены квартирами в Ингушетии, сообщили в пресс-служба главы и правительства республики.

"В Ингушетию из федерального бюджета направлена субсидия на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей… предполагается обеспечение в текущем году нужд 43 граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что распределение жилья проводится согласно сводному списку детей-сирот и лиц из их числа по городским округам и муниципальным районам.

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Вестник Кавказа

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