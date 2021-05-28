ЕС обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества.

Он подчеркнул, что вчерашние препятствия взлета и посадки европейских самолетов в Москве стали большим нарушением воздушного движения.

"Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

В начале недели лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту с самолетом Ryanair.