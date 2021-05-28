России выявили 9 252 новых случая COVID

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9 252 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 9 252 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1176 (12,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 3 274, в Санкт-Петербурге - 840, в Московской области - 746. В Краснодарском крае - 96 случаев, в Ставропольском крае - 60, в Крыму - 92, в Дагестане - 43, в Кабардино-Балкарии - 15, в Чечне - 9, в Северной Осетии - 8, в Адыгее - 9, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 12.

Суточный прирост составил 0,18%, общее число инфицированных в России достигло 5 044 459 человек.

Выписаны за сутки 9 385 человек, за весь период - 4 661 234 человека.

Умерли за сутки 404 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 120 406 человек.