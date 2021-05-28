Гарибашвили поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В официальной поздравительной телеграмме Гарибашвили отметил, что Грузия придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

"От правительства Грузии и лично от моего имени позвольте искренне поздравить вас с Днем Республики, и пожелать вам и братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и успехов. Грузия придает большое значение стратегическому партнерству с Республикой Азербайджан. Я рад отметить, что благодаря нашим общим усилиям между нашими странами успешно развиваются добрососедские отношения и плодотворное сотрудничество", – говорится в поздравлении.

Гарибашвили подчеркнул, что стратегическое партнерство и дружеские отношения между двумя странами должны усиливаться еще больше.