COVID-19 подкосил рынок труда в Дагестане

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа стала одной из причин снижения числа работающих в Дагестане, или журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Кроме Дагестана, напряженная ситуация на рынке труда в Псковской, Кировской областях и ЕАО.

"Среди причин такого снижения - ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привел к сокращению их численности среди занятого населения", - говорится в сообщении, подготовленном Минтруда.