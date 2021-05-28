Большая часть россиян выразила доверие Путину

По данным исследования, проведенного фондом "Общественное мнения" (ФОМ), президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан.

В противоположных чувствах признались 30% опрошенных, ещё 10% затруднились ответить.

Среди опрошенных, 62% полагают, что президент "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 23% россиян, передает РИА новости, отмечая, что вопрос вызвал затруднения у 14% россиян.

Опрос проводился с 21 по 23 мая среди 1,5 тыс респондентов от 18 лет и старше.