Лукашенко рассчитывает на возобновление авиасообщений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает договориться о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией.

"Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу. Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Он добавил, что договорится с Владимиром Путиным на эту тему.

Глава республики также заявил, что ситуация в России и в Белоруссии с коронавирусом "примерно одинаковая".