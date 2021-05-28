В Москве дополнительную выплату при рождении ребенка будут получать семьи до 36 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил возраст молодых семей, которые могут получить выплату при рождении ребенка.

"Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет. Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет. Постановление об утверждении порядка осуществления этой выплаты подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Заявление на выплату принимается с 3 июня от семей, где оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель 30-36 лет также имеет право на получение пособия. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

"При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тыс 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго – 126 тыс 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 тыс 290 рублей (10 прожиточных минимумов)", - добавили в пресс-службе.