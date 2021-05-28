Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Республики, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономической, научно-технической и других областях. Глава государства подчеркнул, что республика имеет значительный авторитет на международной арене, а также играет ключевую роль в решении многих важных вопросов.

"Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнёрство, плодотворное сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", – написал в поздравлении Владимир Путин.