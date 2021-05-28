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МЧС по Москве на сутки объявил предупреждение об ухудшении погоды

МЧС по Москве на сутки объявил предупреждение об ухудшении погоды

В пятницу в Москве ожидаются сильные дожди и ветер.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет: c 10.00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает столичный главк МЧС.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать перестроений и не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам также нужно быть осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться от дождя под деревьями, следить за детьми.

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Вестник Кавказа

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