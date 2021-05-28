Асад вновь победил. Что дальше?

Башар Асад вновь выиграл на выборах президента Сирии. Почему это стало возможно, сумеет ли он удержаться у власти, и какие задачи ему предстоит решать в следующие семь лет, "Вестник Кавказа" обсудил с экспертами-востоковедами.

Действующий лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад победил на президентских выборах. За него проголосовали 95% избирателей при явке в 75% - 13,5 млн из 14 млн участвовавших в голосовании, уточняет председатель сирийского парламента Хаммуда Сабаг. Асад занимает пост президента с 2000 года. На предыдущих выборах 2014 года его поддержали 88% граждан.

В Сирии с 2011 года идет гражданская война. С последних выборов 2014 года ситуация коренным образом изменилась в пользу Асада. Если тогда он контролировал тонкую полосу вдоль Средиземного моря, и на него напирали вооруженная оппозиция и террористы запрещенных в России террористических группировок "Ан-Нусра" и "Исламское государство", то сейчас правительству подчиняется около двух третей территории Сирии. Возвращение повстанческих районов Дамаску стало возможным после ввода ВКС РФ в арабскую республику в 2015 году и благодаря военно-экономической поддержке Ирана. Единственными проблемными точками остаются провинция Идлиб, где осели последние остатки оппозиции и "нусровцы", и Заевфратье, находящееся под властью опекаемых Пентагоном курдских ополченцев из YPG.

Причина победа

Опрошенные "Вестником Кавказа" эксперты полагают, что победа Башара Асада была предсказуема.

"Итоги выборов были предрешены, и не стоило ожидать никакого иного исхода, это была пустая формальность, призванная подтвердить, что Асад по-прежнему будет занимать пост главы Сирии. Государственная система не претерпела никаких изменений по сравнению с предыдущими выборами, и по сути Асад оставался безальтернативным кандидатом, его конкуренты были заведомо непроходными фигурами. Эти выборы не соответствовали резолюции 2254 СБ ООН, где было указанно, что сперва в стране должен быть сформирован новый инклюзивный орган исполнительной власти, который проведет конституционную реформу и выборы по новым законам. Ничего этого сделано не было", - комментирует эксперт РСМД Кирилл Семенов, автор одноименного Telegram-канала.

Востоковед Андрей Онтиков ищет причину победы Асада в его политических достижениях.

"Итоги этих выборов были понятны. Было очевидно, что выиграет действующий лидер страны Башар Асад. Как бы ни критиковали его за такого рода итоги, надо все-таки признать, что абсолютное большинство населения поддерживает сирийского лидера. За прошедшие 10 лет с начала сирийского кризиса и без того достаточно высокий рейтинг сирийского президента стал еще выше. Асад доказал, что он – настоящий лидер страны, который способен справляться с крайне серьезными вызовами сам, либо привлекая союзников, в том числе Россию, которая внесла огромный вклад в освобождение Сирии от терроризма", - сказал он.

Легитимность и будущее Асада

Кирилл Семенов сомневается в легитимности выборов, ибо в голосовании не участвовали миллионы сирийских беженцев, но уверен, что Асад удержится у власти в следующие семь лет: "В самих выборах могло принять участие не более половины сирийцев. Сирийские беженцы за рубежом, несмотря на заявления представителей режима, практически не имели возможности участвовать в голосовании, если бы даже захотели, точно так же, как и более четырех миллионов сирийцев, находящихся на территориях вне контроля Асада. Конечно, у Асада есть все шансы сохранить власть в стране в последующие семь лет".

Андрей Онтиков тоже не видит предпосылок досрочной отставки президента Сирии: "Нет никаких признаков, чтобы Асад не сохранил власть. Если он будет уходить, это может быть либо результатом силового давления западных стран, но это маловероятно в присутствии российских войск, либо в результате договоренностей, которые могут быть достигнуты лично при его согласии". Востоковед заметил, что в следующие семь лет Асаду придется решать важнейшую проблему присутствия иностранных войск.

"Прежде всего, Асаду нужно решить вопрос с присутствием иностранных войск и неподконтрольными территориями. Нужно продолжать придерживаться тех намеченных путей, которые есть в резолюции СБ ООН 2254 и создавать условия для возврата всей сирийской территории под контроль сирийских властей. Прежде всего, имею в виду провинцию Идлиб как проблемную точку, где продолжают оставаться террористы. Нужно создавать условия для выхода турецких войск из Сирии. Другая ключевая задача – это решение проблем с территориями к востоку от Евфрата, где по-прежнему присутствуют американцы и где создан так называемый федеративный регион, в котором первую скрипку играют курды. Так что, конечно, победу Асад отпразднует, но работы у него еще непочатый край", - сказал Онтиков, добавив, что Москве нужно побуждать курдов на диалог с Дамаском.

Справедливости ради стоит заметить, что Россия не раз предпринимала усилия, чтобы наладить коммуникации между Асадом и курдскими ополченцами. Однако последние предпочитали иметь дело с США, за что и поплатились. Турция провела против YPG две военные операции, вытеснив их из Африна ("Оливковая ветвь", январь 2018 года) и 120-километровой зоны за рекой Евфрат вдоль турецко-сирийской границы ("Источник мира", октябрь-ноябрь 2019 года). Вторая операция была прервана благодаря посредничеству Кремля. 22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об отводе сил YPG на юг и совместном патрулировании турецко-сирийской границы.

Страны ЕС и США объявили Башара Асада вне закона в 2011 году. Они подтвердили свою позицию, не дожидаясь итогов голосования. 26 мая главы МИД США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии осудили президентские выборы. "Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев, включая голоса представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным", - отмечается в совместном заявлении министров пяти стран НАТО. Легитимность Асада также не признают большинство арабских государств, Турция и ряд других стран. Президента Сирии из крупных стран поддерживают Россия, Иран и Китай.