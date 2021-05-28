Курорт "Эльбрус" ждет горнолыжников до конца июня

На курорте "Эльбрус" зимний сезон катания продлен до конца июня, сообщили журналистам в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

Уточняется, что сейчас в горах достаточно снега для летнего катания на лыжах и сноубордах. "Снег, лежащий выше отметки 3 455 м, позволяет готовить хорошие трассы со станции "Гара-Баши" до станции "Мир". Зона ниже станции "Мир" будет закрыта для катания с 31 мая", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В компании отметили, что горнолыжный сезон на Эльбрусе длится больше 200 дней, что лишний раз доказывает, что Эльбрус имеет все шансы стать базовым курортом для катания на горных лыжах и сноуборде в России.